Yunan kulüp Panathinaikos'tan Türkiye'deki depremzedelere yardım kampanyası

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:25

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:26

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle zarar gören yurttaşlar için dünyanın dört bir tarafından yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor.

Yunan Panathinaikos Basketbol Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Panathinaikos'un, Yunan Kızılhaçı'nın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için insani yardım malzemesi toplama çabalarına aktif olarak katıldığı belirtildi.

"YAŞANAN TRAJEDİYİ TÜM DÜNYA İZLİYOR"

Panathinaikos'un açıklamasında, kendi evi OAKA Salonu'nda oynayacağı Valencia Basket ve Promethea Patras karşılaşmalarında depremden etkilenen yurttaşlara gönderilmek üzere gıda, uyku tulumu, battaniye ve kişisel hijyen malzemelerinin toplanacağı kaydedildi.

Panathinaikos Başkanı Vassilis Parthenopoulos ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta meydana gelen ölümcül depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki insanlarımızın yaşadığı trajediyi tüm dünya üzüntüyle izliyor. Acımızı, desteğimizi ve etkilenen halklarla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Hepimiz onların yanında olmalıyız."