Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında kaldı

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da enkaz altında kaldığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:19
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında kaldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok can kaybı yaşanırken, bölgedeki spor kulüpleri de durumdan olumsuz etkilendi.

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.

Nilay Aydoğan

GAZİANTEP BASKETBOL KENTE DÖNEMEDİ

Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bölge takımlarından Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Büyükçekmece deplasmanında boy gösterdiği için Gaziantep'e dönemedi. Takım, FIBA Avrupa Kupası mücadelesi için Almanya'ya gitti.


Nilay Aydoğan Malatya kahramanmaraş deprem

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