Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında kaldı
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok can kaybı yaşanırken, bölgedeki spor kulüpleri de durumdan olumsuz etkilendi.
ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.
Nilay Aydoğan
GAZİANTEP BASKETBOL KENTE DÖNEMEDİ
Öte yandan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bölge takımlarından Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Büyükçekmece deplasmanında boy gösterdiği için Gaziantep'e dönemedi. Takım, FIBA Avrupa Kupası mücadelesi için Almanya'ya gitti.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı