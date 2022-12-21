Milli basketbolcu Sinan Güler veda etti
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Darüşşafaka, kendi evinde ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 92-69 mağlup oldu. Öte yandan milli basketbolcu Sinan Güler, karşılaşma öncesi düzenlenen törenle kariyerini noktaladı.
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 92-69 yenildi.
Grubu lider bitiren Hapoel Bank Yahav, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka ise son turuna kalmak için play-in'de F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.
SİNAN GÜLER KARİYERİNE NOKTA KOYDU
Darüşşafaka'da forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, maç öncesinde düzenlenen törenle profesyonel kariyerini sonlandırdı.
Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan 39 yaşındaki Sinan Güler, Darüşşafaka'nın yanı sıra Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi.
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