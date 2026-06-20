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Brezilya'ya Çin de engel olamadı!

Brezilya'ya Çin de engel olamadı!

20.06.2026 18:25:00
Güncellenme:
AA
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Brezilya'ya Çin de engel olamadı!

Brezilya, Ankara'da düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında karşılaştığı Çin'i 3-2 mağlup etti.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Çin'i 3-1 yendi.

Bu sonuçla Brezilya 7. galibiyetle namağlup şekilde yoluna devam ederken, Çin ise 2. kez yenildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Gong, Yuanyuan Wang, Dong, Xie, Ni, Chen, Yang)

Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Helena, Tainara, Diana)

Setler: 24-26, 18-25, 25-19, 15-25

Süre: 113 dakika

İlgili Konular: #Çin #Brezilya #FIVB Milletler Ligi

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