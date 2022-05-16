Milli boksörler Ayşe Çağırır ve Sema Çalışkan bronz madalyayı garantiledi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:20

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 8. gününde ringe çıkan Ayşe Çağırır, 48 kilo çeyrek finalinde İngiliz Demie-Jade Resztan ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve ilk raundu 5-0 alan milli boksör, iyi performansını sürdürerek ikinci raundu 4-1 üstün bitirdi. İlk 2 raunttaki avantajını koruyan Ayşe, üçüncü raundu 4-1, maçı da 5-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Bronz madalyayı garantileyen Ayşe Çağırır, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde Arjantinli Aldana Florencia Lopez ile karşılaşacak.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"

Çağırır, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugün çeyrek final maçlarına çıkan diğer 7 milli sporcuya çağrıda bulunan Ayşe, "Çok mutluyum. İlk madalyayı ben getirdim. Geride 7 arkadaşım var. Onlara da ben büyük bir moral oldum. Onlardan da madalya bekliyorum. Onlara 'Ben sizin için aldım. Sıra sizde.' demek istiyorum" diye konuştu.

Yarı finali geçmesi durumunda final maçını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geldiğini aktaran milli boksör, "Rahattım ama stres de vardı. Çok kritik bir maçtı. Şu anda burada en iyiler yarışıyor. Bu kadar beklemiyordum ama rahat oynadım. Bu rahatlığım köşemle de alakalı. Hocalarımın sayesinde başardım. Şu anlık bronz madalyayı garantiledim ama hedefim şampiyonluk. Adım adım ilerleyeceğiz. Finalim 19 Mayıs'a denk geliyor. Gençlik ve Spor Bayramı'nda inşallah İstiklal Marşı'nı okutturacağım, o sevinci ve mutluluğu herkese yaşatacağım. Beni destekleyen, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 70 kiloda yarı finale çıkan milli boksör Sema Çalışkan da bronz madalyayı garantiledi.