Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ilk maçında ev sahibi Cezayir'i set vermeden yendi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 00:00
Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi
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Milli Erkek Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.

Milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis'te oynanan B Grubu ilk müsabakasında Cezayir ile karşılaşırken, rakibini 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Metin Toy, 24 sayıyla en skorer isim oldu.

Erkek Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.


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