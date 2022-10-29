Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, İspanya'da 6'ncı oldu
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimci İrem Karamete Baldini, FIE Satellite Turnuvası'nda 6. oldu.
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, İspanya'da düzenlenen FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında 6. sırayı aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona kentinde yapılan turnuvada milli sporcu İrem Karamete Baldini, çeyrek finalde İtalyan Beatrice Monaco'ya 15-10 yenilerek yarı final şansını kaçırdı ve turnuvayı 6'ncı sırada tamamladı.
Öte yandan, Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda mücadele veren milli eskrimcilerden Elmira Ataş 159, Berkin Yalım Kılıç ve Zehra Beste Tanrıverdi 173, Yağmur Akgül 175 ve Badel Durmuş da 191. sırada organizasyonu tamamladı.
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