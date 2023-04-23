Milli futbolcu Cengiz Ünder'den transfer iddialarına yanıt

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:05

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:09

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransız basınından La Provence'a konuşan milli oyuncu, "Hakkımdaki transfer iddialarını okuyorum ancak bunların tümü gerçek dışı. Burada gayet iyi durumdayım ve sezonu olabildiğince iyi tamamlamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp, Marsilya'da kalmak istiyorum. Burada takımın önemli bir parçasıyım. Bu yaz tek planım tatil yapmak ve Marsilya'ya geri dönmek" dedi.

"MENAJERİME SÖYLEDİM"

Marsilya yönetiminin Atalanta'ya Ruslan Malinovskyi transferinde kendisini takasta önerdiği yönündeki haberleri de değerlendiren Cengiz, "Ayrılık aklımın ucundan bile geçmedi. Burada çok iyi bir ilk sezon geçirdim ve o şekilde ayrılmak istemedim. Marsilya'ya çok iyi adapte oldum ve burada çok iyi hissediyorum. Menajerime de buradan ayrılmak istemediğimi ilettim" ifadelerini kullandı.

"HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Son olarak takımın durumu değerlendiren milli oyuncu, "Geçtiğimiz yıl hedefimize ulaşmıştık. Bu yıl da o doğrultuda ilerliyoruz. Marsilya gibi bir kulüp her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Bizim de hedefimiz her zaman olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek. Lyon maçını kesinlikle kazanmalıyız ve iyi oyunumuza devam etmeliyiz. Hala 7 maçımız var, işimiz bitmedi. Monaco ve Lens ile olan rekabetimiz halen sürüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Marsilya formasıyla 39 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Cengiz Ünder, bu maçlarda takımına 3 gol 6 asistlik katkı sağladı.