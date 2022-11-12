Milli futbolcuya şok: Galatasaray'da sürpriz Yunus Akgün kararı!

12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:07

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı öncesi sürpriz bir karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Başakşehir maçı kadrosuna almadı.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Ligde son olarak Karagümrük maçında 6 dakika süre alan ve Beşiktaş maçında oyuna giremeyen Yunus Akgün, ilk 11'de başladığı 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ise ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.

Kupadaki Ofspor maçında 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

GOL KATKISI 26'DAN 1'E DÜŞTÜ

Adana Demirspor formasıyla geçen sezonu 9 gol ve 17 asistle bitirerek büyük umutlarla kiradan dönen Yunus Akgün, bu sezon 11 resmi maçta 805 dakika süre alıp sadece 1 asist yapabildi.