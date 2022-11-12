Milli futbolcuya şok: Galatasaray'da sürpriz Yunus Akgün kararı!
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göre sarı-kırmızılı takımda milli futbolcu Yunus Akgün, Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir maçı öncesi sürpriz bir karar verdi.
Hürriyet'in haberine göre; Okan Buruk, Yunus Akgün'ü Başakşehir maçı kadrosuna almadı.
PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ
Ligde son olarak Karagümrük maçında 6 dakika süre alan ve Beşiktaş maçında oyuna giremeyen Yunus Akgün, ilk 11'de başladığı 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ise ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.
Kupadaki Ofspor maçında 59 dakika sahada kalan Yunus Akgün, performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.
GOL KATKISI 26'DAN 1'E DÜŞTÜ
Adana Demirspor formasıyla geçen sezonu 9 gol ve 17 asistle bitirerek büyük umutlarla kiradan dönen Yunus Akgün, bu sezon 11 resmi maçta 805 dakika süre alıp sadece 1 asist yapabildi.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'