Milli futbolcu Koray Günter, Hellas Verona ile devam dedi!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Hellas Verona, milli futbolcu Koray Günter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan ekibi Hellas Verona, Koray Günter'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen Koray Günter şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyum. bu formayla neredeyse 100 maça çıktım. Bu benim için bir onur ve gurur. Yönetim bana güveniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu formayı ve şehri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim"
"OYNADIĞIM EN ÖNEMLİ TAKIMLARDAN BİRİ"
Verona'nın forma giydiği en iyi takımlardan biri olduğunu söyleyen Koray, "Hellas, şu ana kadar forma giydiğim en önemli takımlardan biri. Verona'da harika duygular yaşadım ve ailemi kurdum. Sarı ve mavi renkler artık benim bir parçam haline geldi" ifadelerini kullandı.
Temmuz 2019'da Verona'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibiyle toplamda çıktığı 98 maçta, 1 gol ve 5 asist yaptı.
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