Milli futbolcu Merih Demiral'ın kampanyasından 7.5 milyon TL'lik bağış
İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta forması giyen Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle başlattığı yardım kampanyasının 7 milyon 550 bin liraya ulaştığını açıkladı.
Seria A ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın "yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.
Merih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık artırmaya çıkarılan Karim Benzema ve Harry Kane formalarının 1 milyon 250 bin liraya satıldığını belirterek, "Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7 milyon 550 bin liraya ulaştı" ifadesini kullandı.
AHBAP DERNEĞİ'NE BAĞIŞLANIYOR
Milli futbolcunun girişimiyle Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Manchester City'den Erling Haaland, Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo, Roma'dan Paulo Dybala, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi ünlü oyuncuların imzalı formaları, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştı. Toplanan gelirin ise Ahbap Derneği'ne bağışlanacağı açıklanmıştı.
Açık artırmada olan formalardan ikisi daha sahiplerini buldu! @ahlatcivakfi ve @AhlatciHolding satışa çıkan Benzema ve Kane formalarını toplam 1.250.000 TL'ye satın aldı. ????— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 13, 2023
Böylece kampanyamız dahilinde deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 7.550.000.-TL'ye ulaştı. pic.twitter.com/HnS6Vz3fXE
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