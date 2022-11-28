Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu

28 Kasım 2022 Pazartesi, 21:17

Önceki haftalarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Michael Beale ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Beale ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

42 yaşındaki teknik direktör, Rangers'ta daha önce 2018-2021 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.