Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç kulüp Rangers FC, teknik direktörlük görevine İngiliz Michael Beale'in getirildiğini duyurdu.
Önceki haftalarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Michael Beale ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada Beale ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
42 yaşındaki teknik direktör, Rangers'ta daha önce 2018-2021 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- Yabancı maddelerin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı