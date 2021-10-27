Milli futbolcu Zeki Çelik için 4 kulüp harekete geçti

27 Ekim 2021 Çarşamba, 09:59

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli yıldız Mehmet Zeki Çelik'in adı transfer dedikodularında yer almaya devam ediyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Fiorentina ile birlikte Serie A devi Inter de oyuncunun peşinde düştü.

Lille'de sözleşmesi 2023'te bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu La Liga'dan Atletico Madrid ile İngiltere'den Tottenham'ın da yakından takip ettiği kaydedildi.

Çelik, 114 maça çıkarken 5 gol ve 11 asistlik performans sergiledi

