Milli futbolcu Zeki Çelik için 4 kulüp harekete geçti
Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in transferi için 4 kulüp harekete geçti.
Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen milli yıldız Mehmet Zeki Çelik'in adı transfer dedikodularında yer almaya devam ediyor.
İtalya basınında yer alan haberlere göre Fiorentina ile birlikte Serie A devi Inter de oyuncunun peşinde düştü.
Lille'de sözleşmesi 2023'te bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyu La Liga'dan Atletico Madrid ile İngiltere'den Tottenham'ın da yakından takip ettiği kaydedildi.
Çelik, 114 maça çıkarken 5 gol ve 11 asistlik performans sergiledi
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Döviz bürolarından kritik karar!
- Alçı da gemiyi terk ediyor
- İYİ Parti tezkere kararını açıkladı
- Komando marşı söyleyen TÜGVA'lıları Suriye'ye gönder
- 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim tatil mi?