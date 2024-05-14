Olimpiyata giderken!

14 Mayıs 2024 Salı

2024 Olimpiyat Oyunları’na katılacak sporcularımız hemen hemen kesinleşiyor. 68 isimle Paris vizesi aldık. Rekor 11 kotayla eski şampiyon Şeref Eroğlu’nun başkanlığını yaptığı güreşte. Kulüp bağlamında da İBB Spor, ASKİ, Balıkesir Bşb., F.Bahçe, G.Saray, Eczacıbaşı çok sayıda sporcu yolluyor Paris’e. Güreş, boks, tekvando, okçuluk ve cimnastikte kürsüye çıkarız. Voleybolda ne yaparız bilemem, her yıl kulüpler bağlamında final oynayan Türk takımları Eczacıbaşı ve Vakıfbank bu sene mola verdi, umarız bu duraklama film antraktı gibidir, dünyayı sallayan Filenin Sultanları Paris’te final oynar.

Buraya kadar her şey güzel, ne var ki Türkiye’de faaliyet gösteren GSM’ye bağlı 60’ın üzerinde federasyonun yüzde 57’si bırakın olimpiyatta madalya hesabını, kota bile alamadı, bazı olimpik olmayan branşları hesaba katmazsak, elde edilen kota sayısı lütfen başarı olarak gösterilmesin. Ve olimpiyatlara turistik amaçlı bile gidemeyen federasyonların başkanlarına, “Siz ne iş yaparsınız” sorusu sorulsun. Eğer biz olimpiyat halkasını, susamlı simit halkası ile karıştıran federasyon ve yönetimlerine bedel ödetmezsek Türk sporunu bir yerlere taşıyamayız. Örneğin olimpiyatı rotasına koymayan federasyonların başkan ve yöneticilerini Ekim-Kasım 2024 seçimlerinde değiştirerek işe başlayabiliriz. Burada yeni genel müdür Veli Ozan Çakır ve önceki genel müdür Mehmet Baykan’a değil eleştirim, direkt spor bakanlarına ve spordan gelen bakan yardımcılarına. Spor teşkilatımız işi gücü bıraksın güreş, boks, tekvando, cimnastik ve okçulukta gerçekten madalya şansı olan isimleri, ilgili federasyonların yönetimlerini desteklesin.

GÜLE GÜLE BAYRAM BAŞKAN

Adanaspor Türkiye’deki ilk AŞ’lerden. İş insanı Bayram Akgül, 18 yıl önce amatör kümeye doğru yol alan Yaşar Kemal’in takımını iflas masasından aldı, bir yerlere getirdi. Tesisi yoktu, tesis yaptı, otobüsü yoktu, otobüs aldı, olanakları doğrultusunda kurumsallaştırdı. Özellikle de ‘götürü’ (!) usulü ile çalışan menajerlerin “Adana il sınırı”ndan girmesine izin vermedi. Kendi cebinden hep zararına takım kurdu, ancak kümede kalabildiler kendilerinden 20 misli fazla para harcayan takımlar arasında. Son Bandırma maçını alamasalar düşeceklerdi, kentte seferberlik ilan edildi, taraftar maça geldi, mucizevi golle türlü bahis işinin döndüğü TFF 1’de alın terleriyle lige tutundular. Şimdi kulübü devrediyormuş, yazık! Tarım ve sanayinin başkenti Adana ile aynı adı taşıyan Adanaspor keşke iş dünyasından, yerel yönetimlerden, siyasetten hak ettiği desteği görseydi, Bayram Akgül gibi Atatürkçü isimler de küstürülmeseydi!

