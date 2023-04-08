Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:22

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:22

Selçuk İnan'ın futbolculuğu, hangi takımlarda oynadığı ve hangi takımlarda teknik direktörlük yaptığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Selçuk İnan kimdir, nereli, kaç yaşında? Selçuk İnan hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

SELÇUK İNAN KİMDİR?

Selçuk İnan, 10 Şubat 1985'te İskenderun, Hatay'da dünyaya geldi. Babası İskenderun’un Karaağaç Mahallesi’nde bakkal idi. 9 yaşına kadar babasının yanında çıraklık yaptı. Çanakkale Dardanelspor altyapısında iken liseyi de Çanakkale‘de okudu.

9 Ocak 2006 tarihinde Manisaspor‘a transfer oldu. 2007-2008 sezonunda gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine girdi.

2002 yılının Kasım ayında A takıma yükselen Selçuk, ilk maçına ise Türkiye Kupası maçında Manisaspor karşısında çıktı ve takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada Gökhan Zan ile birlikte en çok dikkat çeken isim oldu. A takımda sürekli olarak oynayan Selçuk, ligde ise ilk maçına 10 Kasım 2002 günü Konyaspor karşısında çıktı.1 Aralık 2002 günü ise ilk golünü Antalyaspor'a attı. Sezon boyunca 2 gol atan Selçuk, 20 lig 1 kupa maçına çıktı.

Kadrosunda Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Sezer Öztürk, Sinan Kaloğlu, Hakan Balta, Ufuk Ceylan ve Ersan Gülüm gibi isimleri bulunduran Manisaspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Selçuk ilk lig maçına 21 Ocak 2006'da MKE Ankaragücü ile oynanan maçta çıkarken, ilk golünü iki hafta sonraki 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasında attı.Selçuk İnan sezon boyunca 13 maça çıkıp 3 gol attı. Sezon sonuna kadar çoğu maçta görev aldı.

İlk maçına 6 Ağustos 2006 günü Beşiktaş karşısında çıktı ve takımının 1-0 gibi bir skorla kazanmasında pay sahibi oldu. O sezonki ilk golünü ise 19 Ağustos 2006 günü Galatasaray ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada attı. Sezon boyunca 31 lig maçında forma giyen Selçuk, 3 gol attı. Kulübü gibi kendisi de lige çok iyi başlamasına rağmen, ilerleyen haftalarda düşüşe geçti. O sezon oynadığı 2751 dakika ile takımının en fazla forma giyen ikinci ismi oldu. Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı.

Selçuk İnan, Manisaspor'un kümeye düşmesinin ardından 31 Mayıs 2008 tarihinde eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın başında olduğu Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı futbolcu bordo mavili takımdaki ilk sezonunda 32 maçta forma giyip 3 gol atmıştır.

Selçuk İnan, 2009-10 sezonunda Toulouse FC karşısında ilk resmi maçına çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçı oldu. Ancak takımı bu takıma elenerek turnuvaya veda etti. Selçuk, çıktığı ilk maç olan Sivasspor karşılaşmasında gol atarak, bir önceki sezon olduğu gibi bu sezonda da takımının ligdeki ilk golünü attı.

SELÇUK İNAN GALATASARAY KARİYERİ

2011-12 sezonundan itibaren geçerli olmak kaydıyla Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Süper Lig'deki ilk golünü, aynı zamanda ilk resmî golünü Süper Lig'in 2011-12 sezonunun 2. haftasında oynanan Samsunspor karşısında penaltıdan kaydetmiştir.Galatasaray taraftarları tarafından da çok sevilen Selçuk ilk sezonunda ise kendi kariyer rekorunu kırmıştır ve Galatasaray'ın başarısında Felipe Melo ile birlikte büyük pay sahibi olmuştur. Duran toplarıda çok etkili kullanan Selçuk , duran toplardan hem asistler yapmış, hem de kendi adına goller atmıştır.

Selçuk İnan, 2013-14 sezonuna takımıyla katıldığı Emirates Cup'ı kaldırarak başladı. Bu maçın ardından ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında Türkiye Süper Kupası maçında çıkan İnan, normal süresi 0-0 biten ve 99. dakikada Didier Drogba'ını galibiyeti getiren golü attığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Selçuk, o sezon ilk Süper Lig maçına ise ligin ilk haftasında Gaziantepspor karşısında çıktı.

SELÇUK İNAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2002-2006 Çanakkale Dardanelspor

2006-2008 Manisaspor

2008-2011 Trabzonspor

2011-2020 Galatasaray

SELÇUK İNAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2001 Türkiye U-16

2001-2002 Türkiye U-17

2002-2003 Türkiye U-18

2002-2004 Türkiye U-19

2004-2005 Türkiye U-20

2005-2006 Türkiye U-21

2008 Türkiye Türkiye A2

2007-2018 Türkiye

SELÇUK İNAN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2020-2022 Galatasaray (yardımcı antrenör)

2022-2023 Kasımpaşa