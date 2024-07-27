Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024'te çeyrek finalde!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 13:39

Güncelleme: 27.07.2024 - 13:41

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie ile karşı karşıya geldi.

Salih Yıldız

Rakibini waza-ari puanlarıyla yenen 23 yaşındaki Salih Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaşacak.