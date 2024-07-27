Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024'te çeyrek finalde!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, çeyrek finale yükseldi.
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie ile karşı karşıya geldi.
Salih Yıldız
Rakibini waza-ari puanlarıyla yenen 23 yaşındaki Salih Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli sporcu, çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaşacak.
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