Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024'te çeyrek finalde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 13:39
Milli judocu Salih Yıldız, Paris 2024'te çeyrek finalde!
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Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie ile karşı karşıya geldi.

Salih Yıldız

Rakibini waza-ari puanlarıyla yenen 23 yaşındaki Salih Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaşacak.


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