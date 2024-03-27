Milli kayakçılar Yunanistan'dan 2 madalya ile döndü!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:15

Güncelleme: 27.03.2024 - 14:15

Yunanistan'da alp disiplininde düzenlenen Uluslararası FIS Kupası'nda milli sporculardan Ceren Reyhan Yıldırım altın, Sıla Kara ise gümüş madalya aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 15 ülkeden 55 kayakçı piste çıktı.

Milli sporculardan Ceren Reyhan Yıldırım kupada altın madalyanın sahibi olurken, Sıla Kara'nın ise gümüş madalya elde etti. Ada Hasırcı ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.