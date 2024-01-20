NBA'de Denver Nuggets, Boston Celtics'e bir ilki yaşattı!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 20.01.2024 - 10:20

NBA'de Denver Nuggets, Boston Celtics ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 102-100 kazanan Denver, rakibine bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini 21. haftada yaşattı.

Bu sonuçla birlikte Celtics 42 maçta 10. mağlubiyetini alırken Nuggets 43 karşılaşmada 29. galibiyetini elde etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayı, 12 ribaund ve 9 asist ile oynarken Jamal Murray, 35 sayı, 8 ribaund ve 5 asist kaydetti. Michael Porter Jr. 13 sayı, 8 ribaund alırken Peyton Watson 9 sayı ile mücadele etti.

Celtics'te ise Derrick White 24 sayı, 3 ribaund ve 5 asist kaydederken Jayson Tatum 22 sayı, 8 ribaund, ve 5 asistlik performans sergiledi. Kristaps Porzingis 21 sayı, 8 ribaund alırken Jaylen Brown 13 sayı ile oynadı.

NBA'de oynanan diğer karşilaşmalarin sonuçları ise şu şekilde:

Charlotte Hornets 124-120 San Antonio Spurs

Orlando Magic 109-124 Philadelphia 76ers

Miami Heat 108-109 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 109-123 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 118-115 Indiana Pacers

LA Lakers 112-130 Brooklyn Nets