NBA'de Denver Nuggets, Boston Celtics'e bir ilki yaşattı!
Denver Nuggets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Boston Celtics'i 102-100 mağlup ederek rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırdı.
NBA'de Denver Nuggets, Boston Celtics ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 102-100 kazanan Denver, rakibine bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini 21. haftada yaşattı.
Bu sonuçla birlikte Celtics 42 maçta 10. mağlubiyetini alırken Nuggets 43 karşılaşmada 29. galibiyetini elde etti.
Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayı, 12 ribaund ve 9 asist ile oynarken Jamal Murray, 35 sayı, 8 ribaund ve 5 asist kaydetti. Michael Porter Jr. 13 sayı, 8 ribaund alırken Peyton Watson 9 sayı ile mücadele etti.
Celtics'te ise Derrick White 24 sayı, 3 ribaund ve 5 asist kaydederken Jayson Tatum 22 sayı, 8 ribaund, ve 5 asistlik performans sergiledi. Kristaps Porzingis 21 sayı, 8 ribaund alırken Jaylen Brown 13 sayı ile oynadı.
NBA'de oynanan diğer karşilaşmalarin sonuçları ise şu şekilde:
Charlotte Hornets 124-120 San Antonio Spurs
Orlando Magic 109-124 Philadelphia 76ers
Miami Heat 108-109 Atlanta Hawks
New Orleans Pelicans 109-123 Phoenix Suns
Portland Trail Blazers 118-115 Indiana Pacers
LA Lakers 112-130 Brooklyn Nets
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