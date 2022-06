Milli pentatloncular, Ankara'daki Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmak istiyor

03 Haziran 2022 Cuma, 11:41

Milli pentatloncular İlke Özyüksel, Sıdal Aslan ve Kıvanç Taşyaran, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalya kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Ay-yıldızlı sporcular, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM), Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ile 7-12 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği Dünya Kupası dördüncü etabı ve yine başkentte 23-26 Haziran'da gerçekleştireceği final mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Milli pentatlonculardan İlke Özyüksel, Dünya Kupası'nın dördüncü ayağının başkent Ankara'da düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını, organizasyonu heyecanla beklediklerini ifade ederek, sadece bu yıl katıldığı 3 Dünya Kupası'nda 3 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Bu sene kazandığı madalyaları yıllardır beklediğini ancak bu sezon kısmet olduğunu aktaran İlke, şunları kaydetti:

"Sonunda hedeflerimize ulaşabildik, güzel bir takım olduk, çok iyi çalışıyoruz. Şu an federasyon koordinatörümüz ve bütün hocalarımızla gerçekten çok uyum içinde, 2024 Paris Olimpiyatları odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte önümüze gelen yarışlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, madalyalarla taçlandırmaya çalışıyoruz. Ama asıl hedefimiz olimpiyat oyunları, şimdi de o plan doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte gelen madalyalar da bizi çok mutlu etti, bu da çalışmalarımızın çok doğru olduğunu gösterdi. Umarım madalyalar Ankara'da da devam eder."

Yeni modern pentatlon formatının bu başarıda etkisinin olup olmadığına ilişkin İlke, "Yeni formata daha hala tam adapte olamadım ama iyice adapte olduktan sonra format tam bana göre diyebilirim. Rakiplerimiz korksun artık, geçmiş olsun yani" diye konuştu.

İlke Özyüksel, Ankara'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın dördüncü etabı ve finalindeki hedefiyle ilgili, "Tabii ki ev sahipliği avantajını kullanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemde madalya almak beni çok mutlu eder, şu an bile çok duygulandım. Ankara'da madalya kazanmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

MODERN PENTATLONDA YENİ BRANŞ DA İLK KEZ TÜRKİYE'DE TEST EDİLECEK

Modern pentatlonda biniciliğin yerine getirilmesi planlanan yeni branş hakkında İlke, "Önce bir görüp değerlendirmem gerekiyor, tam değerlendiremiyorum. Çünkü binicilik bence pentatlonun yapı taşlarından biriydi, kalkacağı için çok üzgünüm ama tabii ki olimpiyat yolunda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz önümüze çıkan engelleri aşmak ve yolumuza devam etmek için buradayız. Yani gelecek ya da gidecek branş hiç fark etmez" değerlendirmesinde bulundu.

Günde 10-12 saat çalıştığını aktaran İlke, "Her gün her branşa çalışıyoruz, bir gün yüzme, bir gün koşu değil, her gün 5 branş için de çalışıyoruz, o yüzden zor. İlk kez Atlı Spor Kulübü'nde yüzme antrenmanları da yapıyoruz, gerçekten tesisler harika olmuş. Burada bütün branşlara çalışabilmek çok güzel, ülkemle ve federasyonumla çok gurur duyuyorum. Benim hep hayalimdi, yıllardır çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeyin gözlerimin önünde gerçekleşiyor olması muazzam bir şey" ifadelerini kullandı.

SIDAL ASLAN VE KIVANÇ TAŞYARAN DA DÜNYA KUPASI'NDA YARIŞACAK

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 4. sınıf öğrencisi olan milli pentatloncu Sıdal Aslan, "23 yaşındayım, 2013 yılından beridir modern pentatlonda milli sporcu olarak yarışıyorum. Geçen sene Dünya Kupası'nda yarışmaya başladım, birçok ülkede Dünya Kupası ayaklarında yarıştım ama kendi ülkemde ilk kez yarışacağım. Diğer ülkelerde yarışmaktan çok daha fazla heyecan verici bir şey kendi şehrinde yarışmak. Aynı zamanda yurt dışındaki rakiplerimizin, daha doğrusu arkadaşlarımızın buraya gelmesi, bizim ülkemizi görecek olmaları beni çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

Milli sporcu, "Ankara'daki yarışmada da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, öncelikli hedefim seçmelerden yarı finale kalmak, sonra inşallah finale kalmak. Modern pentatlon yoğun bir spor, üniversite eğitimim de devam ediyor, derslerle beraber yürütebiliyoruz. İnşallah yarı finale kalıp, sonra da finalde mücadele etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'daki tesislerde antrenörleriyle Dünya Kupası için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren milli sporcu Kıvanç Taşyaran da "Hedefimiz en iyi performansımızı göstererek diğer ülkelere karşı çok güzel bir derece elde etmek. Tabii ki ilk başta yarı finale ondan sonra da finale kalmak hedefimiz, bunun için çalışmalarımız sürüyor. Günde 6-7 saat çalışıyoruz" diye konuştu.