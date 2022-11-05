Milli sporcu Adem Asil dünya şampiyonu oldu

Milli jimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen Artistik jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

AA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 21:54
Milli sporcu Adem Asil dünya şampiyonu oldu
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Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.

Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.

ADEM ASİL ALTIN MADALYA KAZANDI

Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.

Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.


Adem Asil jimnastik Artistik jimnastik Dünya Şampiyonası

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