Milli sporcu Adem Asil dünya şampiyonu oldu
Milli jimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen Artistik jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.
Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.
ADEM ASİL ALTIN MADALYA KAZANDI
Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.
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