Trabzonspor Hulk'u yalanladı

22 Ekim 2021 Cuma, 20:03

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan ve şu anda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor 'un devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına Hulk'u renklerine bağlamak istediği haberleri bugün medyada oldukça yer bulmuştu.

Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu iddiaları reddetti.

Hulk, şubat ayından beri Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile 53 maça çıkarken, 24 gol,12 asistlik performans sergiledi.



Trabzonspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamuoyuna açıklama | Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.



Detaylar?? https://t.co/lT0A3UNq8O pic.twitter.com/TVAympwqvN — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 22, 2021



