Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 6.06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2023
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Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13
Saat:22:20:27 TSİ
Enlem:38.037 N
Boylam:36.419 E
Derinlik:6.06 km
Detay:https://t.co/sa3eDz5PSq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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