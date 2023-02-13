Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 22:37
Son Dakika... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 6.06 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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