Milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım'dan tarihi başarı: Türkiye'de bir ilk!

Milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan ve Bulgaristan’da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalya kazanarak genel toplamda Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 16:01
Milli sporcu Ceren Reyhan Yıldırım'dan tarihi başarı: Türkiye'de bir ilk!
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Alp Disiplini Kayak Milli Takımı sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Türkiye kayak tarihinde Alp disiplininde kadınlarda ilk defa genel toplamda Balkan şampiyonluğuna imza attı.

FIS KUPALARINDA 9 ALTIN, 5 BRONZ MADALYA

Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan ve Bulgaristan’da düzenlenen FIS kupalarında 9 altın, 5 bronz madalyayla genel toplamda Balkan şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırdı.

Milli sporcu Sıla Kara 4 gümüş, Ada Hasırcı ise 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Ali Oto, "Alp Disiplininde böylesine önemli bir başarıya imza atan sporcumuz Ceren Reyhan Yıldırım’ı, milli takım antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Ayrıca FIS yarışmalarında mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Federasyon olarak çok çalışmalarımızın karşılığını almak bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.


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