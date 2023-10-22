Milli sporcu Ömer Faruk Yürür altın madalya kazandı!
Milli sporcu Ömer Faruk Yürür, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Dövüş Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Milli karateci Ömer Faruk Yürür, Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Dövüş Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre -75 kiloda ay-yıldızlı sporcu Ömer Faruk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan organizasyonda, Brezilyalı, Kırgız, Tunuslu ve Hollandalı rakiplerini yenerek finale yükseldi.
Final maçında da Kırgız rakibini mağlup etmeyi başaran Ömer Faruk, altın madalya kazandı.
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