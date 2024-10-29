Milli sporcu Selene Durna'nın şüpheli ölümü: Evinin balkonundan düştü!
İstanbul'da milli sporcu Selene Durna, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Durna'nın intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta dün saat 13.30 sıralarında şüpheli bir ölüm yaşandı.
İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna (32) yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan düşerek yoldaki asfalt zemine düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna'nın balkondan atlayarak intihar ettiğini değerlendiren polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçen yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi.
2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
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