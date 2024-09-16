Şüpheli ölüm: 3. kattan ‘düşen’ kadın hayatını kaybetti

Niğde’de bir apartmanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ölüm: 3. kattan ‘düşen’ kadın hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 00:36

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Niğde merkez Selçuk Mahallesi Öncü Sokak’taki bir apartmanın 3. katından düşen G.Ç. (43) adlı kadın ağır yaralandı. 

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen G.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Şüpheli ölüm #Niğde #Kadın

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