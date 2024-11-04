Milli takım İrlanda'yı mağlup etti: Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!

Türk Milli Takımı, Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası ilk maçında kendi sahasında ağırladığı İrlanda'yı 41-18 mağlup etti.

Milli takım İrlanda'yı mağlup etti: Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı!
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AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:34

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, Ankara'da konuk ettiği İrlanda'yı 41-18 yendi.

Organizasyondaki ilk maçında Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda İrlanda ile karşılan milli takım, rakibini farklı mağlup etti.

SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

Karşılaşmayı 41-18 kazanan milliler, ikinci müsabakasını 17 Kasım'da deplasmanda Hollanda ile yapacak.

Ay-yıldızlılar, A ligine yükselerek Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyor.


Etiketler: #Amerikan futbolu #Korumalı futbol #Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası

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