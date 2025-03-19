Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Lionel Messi'den açıklama!

Sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Lionel Messi, son durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Lionel Messi'den açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 09:51

Arjantin Milli Takımı'nın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartılan Lionel Messi, sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

"OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDUM AMA..."

Messi, "Bu önemli maçları kaçıracağım için çok üzgünüm. Gerçekten oynamayı çok istiyordum ama küçük bir sakatlık nedeniyle kısa bir süre dinlemem gerekiyor. Bu yüzden orada olamayacağım. Her taraftar gibi ben de takımımızı destekleyeceğim ve tezahürat yapacağım. Haydi Arjantin!" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Brezilya ve Uruguay maçlarını kaçıracak.


Etiketler: #lionel messi #Arjantin #milli takım

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