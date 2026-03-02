Süper Lig'de 24. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 20:11:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 24. haftasında oynanan karşılaşmalardaki VAR kayıtlarını yayımladı.

TFF, Süper Lig'in 24. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Yayımlanan kayıtlarda Göztepe - Eyüpspor ve Samsunspor - Gaziantep FK maçlarındaki VAR konuşmaları yer alıyor.

Süper Lig'in 24. haftasındaki VAR kayıtları şu şekilde:

