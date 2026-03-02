Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 19:54:00
AA
Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç Avrupa ikincisi!

Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonun 2. günü, 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasıyla tamamlandı.

AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

2025'in Avrupa şampiyonu Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi, elemeleri 583 puanla lider bitirerek finale yükseldi.

Finalde 24'er atış sonunda 475.6 puan toplayan Şevval İlayda ile Yusuf, Macar Veronika Major-Akos Karoly Nagy ikilisinin (479.1 puan) arkasında Avrupa 2'ncisi oldu.

Türkiye'nin 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı, 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

İlgili Konular: #Yusuf Dikeç #Şevval İlayda Tarhan #Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası

