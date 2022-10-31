Milli takım, Para Dans Avrupa Şampiyonası'ndan 6 madalya ile döndü
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'na katılan milli takım turnuvada 6 madalya kazandı.
Çekya'da düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Organizasyonda Barış Bayraktar tek erkekler serbest stil ve 5 dans kategorilerinde 2 altın, Abdulkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal ikilisi çiftlerde latin dans, serbest ve standart stil kategorilerinde 3 gümüş madalya kazandı. Yine Abdulkadir Ünal, bireysel tek erkekler serbest kategorisinde bronz madalya aldı.
Türkiye organizasyonu böylece 2'si altın, 3'ü gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen geçmişe göre çok güçlü olduklarını dile getirdi.
Ergezen, ’’Federasyonumuz bünyesinde yer alan tüm branşlarda sağlam adımlarla hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara bakılınca, sanat ve sporun birleşimi olan Tekerlekli Sandalye Para Dans Sporunda büyük bir ilerleme kaydedildi. Bu ilerleme bizler için çok önemliydi. Gösterdikleri gayret ve çaba için bütün sporcu kardeşlerimizi kutluyorum İnşallah her organizasyonda üstüne koyarak ilerlemeye devam ederler" dedi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Hasan Bozkurter ise “Türkiye’ye bu madalyaları getirdiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’yi sevince boğduk” ifadelerini kullandı.
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