Milli Takım'da Halil'in gecesi
C;ebelitarık önünde Kerem'inaçtığı gol perdesine ark arkaya 2 şık golle katkı yapan Halil Dervişoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gecenin futbolusu oldu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz son oynanan Letonya maçının 11’ine göre Cebelitarık karşısında 2 değişiklik yaptı. Barış Alper Yılmaz ilk milli maçında 11’de görev aldı.
Arka arkaya 2 gol atan Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, gecenin yıldızı oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Cebelitarık ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynadıkları Letonya maçının 11’ine göre Cebelitarık karşısında 2 değişiklik yaptı. Kuntz, Berat Özdemir ve Cengiz Ünder’in yerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu’na görev verdi. Alman teknik adam, 11’de görev verdiği futbolculara bakıldığında, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı.
DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan milli maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Cebelitarık karşılaşmasında yaklaşık 10 bin üzerinde taraftar statta yer aldı. Taraftarlar mücadele öncesinde yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek oldu. Mücadele öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı açıldı.
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