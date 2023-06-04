Milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli kimdir? Emre Kutalmış Ateşli kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 19:23

Güncelleme: 04.06.2023 - 19:23

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre ilk turu maç yapmadan geçen Emre Kutalmış Ateşli, ikinci turda Polonya'dan Mikolaj Szaferski, üçüncü turda Kazakistan'dan Ruslan Zhaparov, çeyrek finalde ise Azerbaycan'dan Hamidreza Badrialiabadi'yi mağlup etti. Yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e yenilen milli tekvandocu, bronz madalya aldı. Emre Kutalmış Ateşli'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ KİMDİR?

Emre Kutalmış Ateşli, 2001'de Tokat'ta doğdu. Tunus'un Hammamet kentinde düzenlenen 2018 Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler artı 78 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli finalde Tayvanlı Meng-En Lee'yi 9-8 yenerek altın madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda finalde İspanyol Ivan Garcia Martinez'i yenerek altın madalya kazandı. ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra çeyrek finalde Slovenya’dan Ivan Konrad Trajkovic’i 16-5; yarı finalde Azerbaycan’dan Radik Isaev’i 8-7 yenerek finale çıkmıştı.[4]Emre Kutalmış Ateşli, Roma 2022 Tekvando Grand Prix’inde altın madalya kazandı. İlk turda Güney Kore’den Seongi Lee, ikinci turda İspanya’dan Ivan Garcia Martinez, çeyrek finalde Brezilya’dan 1 numaralı seribaşı Miguel Martins Soares, yarı finalde İngiltere’den Caden Cunningham, finalde Fildişi Sahili’nden olimpiyat şampiyonu Cheick Sallah Cisse’yi mağlup ederek altın madalyaya uzandı.[5]Konya'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler +87 kiloda bronz madalya kazandı.