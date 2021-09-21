Milli voleybolcu Meryem Boz, kendi adını taşıyan akademiyi açıyor

21 Eylül 2021 Salı, 14:53

Meryem Boz, Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi ve eski voleybolcu Gözde Yorgun, eski milli voleybolcu Merve Gülaç ile eski milli hentbolcu, spor eğitmeni ve Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Güneş Viter'in ortaklaşa kurduğu Meryem Boz Spor Akademi, 25 Eylül Cumartesi günü TED Eskişehir Koleji'nde faaliyetlerine başlayacak.

Meryem Boz, sadece saha içerisinde kalmayacak ve genç sporcu adaylarının iyi birer sporcu olması kadar saha dışında da iyi birer insan olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durup, sağlıklı ve umut dolu bireylerin yetişmesi, akademi içerisinde yer alacak genç kızların kişisel gelişimlerini tamamlamaları için farklı program çalışmalarıyla hem sporculara hem de ailelerine dokunmaya çalışacağını söyledi.

Akademinin faaliyetlerine başlayacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Meryem Boz, akademi ile birlikte yalnızca Eskişehir’de kalmayacaklarını, zaman içerisinde geliştirmeyi hedefledikleri yeni projeler ile birlikte Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirecekleri kamplar, spor okulları ve sosyal sorumluluk projeleri ile daha çok genç kıza ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

6-16 yaş arasındaki kız çocukları için düzenlenecek olan akademi programı için kayıtlar 20 Eylül tarihinde başlamıştı. Akademinin resmi açılışı ise 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te TED Eskişehir Koleji Spor Salonu’nda olacak.