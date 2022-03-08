Milli yıldız Çağlar Söyüncü Chelsea'ye imzayı atıyor
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi resmen belli oluyor. Sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılma kararı alan Söyüncü'nün önümüzdeki yaz Chelsea'ye imza atması bekleniyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den ayrılma kararı alan Çağlar Söyüncü için Chelsea ile görüşmeler sürüyor. Başarılı savunmacı Çağlar Söyüncü'nün önümüzdeki yaz İngiliz ekibine imza atması bekleniyor. Leicester City ise milli oyuncunun gitmesine izin verecek.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE KULÜBÜNDEN İZİN ÇIKTI
İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Çağlar Söyüncü, Chelsea'ye gitmek istiyor. Kulübün ise milli oyuncunun ayrılığına izin verdiği ve gelecek olan teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
YENİ DURAĞI CHELSEA
Premier Lig takımlarından Chelsea, uzun süredir Çağlar Söyüncü ile ilgileniyordu. İngiliz medyasına göre; Chelsea, milli oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.
Leicester City forması giyen 25 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon 34 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Söyüncü, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Miha Zajc yıldızlaştı
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural, İstanbul'a geldi
- EuroLeague Fenerbahçe'yi üzen kararı açıkladı! Play-off potası dışında kaldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel Doodle
- Transfer bitti! Çağlar Söyüncü resmen imzayı atıyor
- 'Seçmen AKP'den önemli oranda koptu'
- Zelenski'den Kırım ve Donbass açıklaması
- 'Ayçiçek yağı krizi hayvancılık krizine evrilebilir'
- Kamu kurumuna onlarca personel alımı yapılıyor
- Yaptırımlar Rusya'yı nasıl etkileyebilir?
- Cumhuriyetin kadınları İzmir'de söyledi, dünya dinledi
- Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine çıktı
- iPhone 13'ün yeni rengi sızdırıldı