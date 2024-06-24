Milli yüzücü Berke Saka Avrupa üçüncüsü oldu!
Berke Saka, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığı 200 metre karışık stilde bronz madalya elde etti.
Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Berke Saka, 200 metre karışık stilde bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Berke, 200 metre karışık stil finalinde yer aldı.
BERKE SAKA'DAN BRONZ MADALYA
Milli yüzücü, yarışı 1.58.62'lik derecesiyle üçüncü sırada bitirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 400 metre serbestte ise milli yüzücü Deniz Ertan, 4.17.92'lik zamanıyla final yarışını 7. sırada tamamladı.
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