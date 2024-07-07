Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, rekorları alt üst etti!
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın beşinci gününde yarışan milli sporcular; birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen organizasyonun beşinci günü tamamlandı.
Erkekler 800 metre serbest finalinde havuza giren Kuzey Tunçelli, 7 dakika 48.01 saniyelik zamanıyla 17, 18 ve 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa gençler şampiyonu oldu.
Aynı yarışta kulaç atan bir diğer Türk sporcu Muhammed Yusuf Özden de 7:56.18'lik derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.
Ahmet Burak Işık, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk ve Kuzey Tunçelli'den oluşan takım ise erkekler 4x200 metre serbest bayrak finalindeki 7:19.99'luk derecesiyle 18 ve 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak bronz madalya aldı.
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