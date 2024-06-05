Millilerin rakibi Portekiz, 4 golle kazandı!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:05

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:05

A Milli Takım'ın EURO 2024 rakibi Portekiz, hazırlık maçında Finlandiya ile karşılaştı.

Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçı Portekiz 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Ruben Dias, 45+4. dakikada Diogo Jota, 55 ve 84. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti. Finlandiya'nın golleri ise 72 ve 77. dakikalarda Teemu Pukki'den geldi.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Bruno Fernandes, bu sezon tüm kulvarlarda 40 gole etki etmeyi başardı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı. EURO 2024'e çağrılan bir diğer efsane isim Pepe de maç kadrosunda kendine yer bulamadı.

Portekiz, EURO 2024'te Çekya ve Gürcistan ile birlikte A Milli Takımımızın yer aldığı F Grubun'da mücadele edecek.