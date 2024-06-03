Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 açıklaması: 'Hedef Avrupa Şampiyonası'nda...'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 16:14

Güncelleme: 03.06.2024 - 16:14

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi, "Yarın İtalya ile bir hazırlık maçımız var. Arkasından ayın 10'unda Polonya ile hazırlık maçımız var. İki rakip de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden, güçlü takımlar. Hocamız, güçlü takımlarla oynamak için bir program yaptı. O maçlardaki performans, takımın oluşması için de bir ölçü olacak. Güçlü bir rakip olması son derece önemliydi. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdi milli takımımız, moraller yerinde. Güzel bir uğurlama töreni oldu.'' dedi.

'HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK'

Sözlerine devam eden Büyükekşi, ''Hedef Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle gruptan çıkmak. Sonrasında daha ileriye gitmek. Hazırlık dönemi bitmedi. Yarınki maçtan sonra İtalya'ya gelecek. Bir gün sonra bir hazırlık maçı yapacaklar. 7'sinde de hoca kadro için kararını verecek. Polonya maçından sonra Almanya'daki kamp yerine geçecek. Biz de milli takımımızı desteklemek için 17 Haziran'dan itibaren Türkiye'den hareket edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

'EVİMİZDE GİBİ OYNAYACAĞIZ'

İyi sonuçlar almak istediklerini dile getiren. Büyükekşi, ''3 maçı da inşallah hem Türkiye'den gelen seyirciler hem de Almanya'da ve komşu ülkelerden gelecek taraftarlarla evimizde gibi oynayacağız. İnşallah bu taraftar gücü, 12. güç olarak bize büyük bir destek verecek. Amacımız birlik ve beraberlik içinde güzel sonuçlar almak. Türk milletinin duası bizimle olsun. İnşallah hep birlikte sevinç içinde bu turnuvayı tamamlarız." sözlerini sarf etti.