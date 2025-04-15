Minguzzi’nin adı yaşayacak
Trabzonspor, Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için örnek bir adım attı.
Bordo-Mavili kulüp, aynı zamanda Trabzonspor taraftarı olan Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park Stadyumu’nda yer alan “Fırtına” tribününün ismini “Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü” olarak değiştirdi.
Trabzonspor’dan, “Bu karar vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet’in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir” açıklaması yapıldı.
Etiketler: #trabzonspor #Mattia Ahmet Minguzzi
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