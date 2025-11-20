Türkiye-Romanya eşleşmesinde tarihi detay!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 16:39:00
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final aşamasındaki rakibi Romanya oldu. Romanya, A Milli Takım'ın tarihinde en fazla rakip olduğu ülke konumunda bulunuyor.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu 2. sırada bitiren A Milli Takım, play-off turuna kaldı. Ay-yıldızlı ekibin play-off turu yarı finalindeki rakibi ise Romanya oldu. A Milli Takım, Türkiye'de oynayacağı maçta Romanya'yı elerse Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye ile Romanya rekabeti ise dikkat çeken istatistikler barındırıyor. Romanya, A Milli Takım'ın tarihinde en fazla rakip olduğu ülke konumunda. Ancak bu karşılaşmalarda Romanya'nın ciddi bir üstünlüğü bulunuyor.

Romanya, Türkiye ile oynadığı 26 maçta 14 galibiyet aldı. Bu sayı, Romanya'yı Almanya ile birlikte A Milli Takım'ı en fazla mağlup eden ülke yapıyor. Türkiye'de herkesin yakından tanıdığı Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ile Ay-Yıldızlı ekip 7 kez de berabere kaldı.

A Milli Takım'ın Romanya karşısında 5 galibiyeti bulunuyor. Altın bir jenarasyon yakalayan Türkiye, bu eşleşmede Romanya karşısında ağır favori durumunda. Transfermarkt'ta Romanya'nın kadro değeri 85.75 milyon Euro olarak gösterilirken, Türkiye'nin ise 477.50 milyon Euro.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.

