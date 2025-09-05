Mircea Lucescu'dan Ümit Akdağ açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 12:35:00
Cumhuriyet Spor
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmayan Alanyasporlu Ümit Akdağ ile ilgili konuştu.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmayan Ümit Akdağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lucescu, "Durumu tam olarak bilmediğim için onun hakkında konuşamam. Onunla sadece bir kez Toulouse'ta oynadığı dönemde konuştum. Şu anda sadece milli takımda olan oyuncular hakkında konuşuyorum. Milli takıma gelmek istiyorsa, gelebilir, bir sorun yok. Eğer ilk andan itibaren Romanyalı olduğunu ve bizim için oynadığını hissetmiyorsa, onu çağırmamayı tercih ederim. Milli takımda olduğunuzda, herhangi bir avantajı düşünemezsiniz. Milli takımda olmak yeterlidir. Bunları iyi anlamalı ve en iyi kararı almalı" diye konuştu.

Bükreş'te doğan ve Romanya'nın U21 Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Ümit Akdağ, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmadı.

21 yaşındaki genç stoper, bu sezon Alanyaspor'da 3 maçta süre buldu.

