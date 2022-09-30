MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek.
MKE Ankaragücü, yarın Süper Lig'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak maça Ankara'daki farklı ilkokul, lise ve üniversiteden öğrenciler davet edildi.
"Ankara'nın Okulları Ankara'nın Gücü, Ödevler Biter, destek Bitmez" sloganıyla gerçekleştirilen projede 2 bin 500 öğrenci, maçı tribünden izleyecek.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Bol keseden saçtılar!
- İki isimden kritik görüşme
- Kritik eşiğin altını gördü!
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum