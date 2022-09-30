MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 19:01
MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek
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MKE Ankaragücü, yarın Süper Lig'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak maça Ankara'daki farklı ilkokul, lise ve üniversiteden öğrenciler davet edildi.

"Ankara'nın Okulları Ankara'nın Gücü, Ödevler Biter, destek Bitmez" sloganıyla gerçekleştirilen projede 2 bin 500 öğrenci, maçı tribünden izleyecek.


MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir Ankara

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