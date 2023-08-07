Molde FK hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın muhtemel rakibi Molde FK'in kadrosu...

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:18

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:18

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde Klaksvik-Molde karşılaşmasının kazananı ile karşılacak. Futbolseverler, Galatasaray'ın muhtemel rakibi Molde FK hakkında araştırmalara başladı. Peki, Molde FK hangi ülkenin takımı? Molde FK teknik direktörü kim? Stadyum kapasitesi kaç? Galatasaray'ın muhtemel rakibi Molde FK'in kadrosu...

MOLDE FK NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Molde Fotballklubb, 1911 yılında Norveç'in Molde şehrinde kurulmuş profesyonel futbol kulübüdür. Kurulduğunda adı International olan kulüp, daha sonra Molde adını almıştır. Yedi kez 2. sırada bitirdği Norveç Ligi'nde 2011, 2012, 2014, 2019 ve 2022 yıllarında, üç kez finalde kaybettiği Norgesmesterskapet'te de 1994, 2005, 2013, 2014 ve 2022 yıllarında şampiyonluklar yaşamıştır.

Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında sadece 1999-2000 sezonunda mücadele etmiştir. Real Madrid, Porto ve Olympiakos ile eşleştiği grupta tek galibiyetlerini evinde 3-2 yendiği Olympiakos karşısında alabilmiştir.

Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2015-16 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Pyunik karşısında 5-0'lık skorla alan Norveç ekibinin en farklı mağlubiyeti ise 1975-76 sezonu UEFA Kupası 1. Turu'nda İsveç ekibi Östers IF karşısındaki 6-0'lık skordur.

Takımın Avrupa kupalarında en fazla forma giyen oyuncusu, hâlâ takımın kaptanlığını yapmakta olan Daniel Berg Hestad, Molde FK formasıyla ilk Avrupa maçına 14 Eylül 1995 tarihinde çıkmış ve 62 maçta oynamıştır. Aynı zamanda o günden bu yana attığı 7 golle takımın Avrupa kupalarında en fazla gol atan üç futbolcusundan biri olmuştur.

MOLDE FK STADYUM KAPASİTESİ KAÇ?

Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte ve iç saha maçlarını 11.800 kapasiteli Aker Stadyumu'nda oynamaktadır.

MOLDE FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Norveç'in takımı olan Molde FK'nın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær'dir.

MOLDE FK OYUNCU KADROSU

1 KL Andreas Linde

2 DF Martin Bjørnbak

3 DF Birk Risa

5 DF Sheriff Sinyan

7 OS Magnus Wolff Eikrem (Kaptan)

8 OS Fredrik Sjølstad

9 FV Ohi Omoijuanfo

10 FV Björn Bergmann Sigur?arson

11 OS Martin Ellingsen

12 KL Álex Craninx

14 FV Erling Knudtzon

15 FV Magnus Grødem

16 OS Etzaz Hussain

17 FV Rafik Zekhnini

18 DF Kristoffer Haraldseid

19 OS Eirik Hestad

20 FV Datro Fofana

21 OS Martin Linnes

22 OS Ola Brynhildsen

23 OS Eirik Ulland Andersen

25 DF Emil Breivik

27 OS Sivert Mannsverk

28 DF Kristoffer Haugen

32 FV Niklas Haugland

54 OS Niklas Ødegård

69 KL Peder Hoel Lervik

— DF Mathias Fjørtoft Løvik

— FV Martin Kjørsvik Tornes