Beşiktaş'ın rakibi Tirana hangi ülkenin takımı, oyuncuları kimler? Tirana kadro değeri ve stadyum kapasitesi ne kadar?

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:44

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:44

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Tirana oldu. İlk Avrupa Kupası mücadelesine 1965-66 sezonunda katılan Tirana takımının hangi ülkenin takımı olduğu araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ın rakibi Tirana hangi ülkenin takımı, oyuncuları kimler? Tirana kadro değeri ne kadar? İşte, Tirana takımı hakkında merak edilenler...

TİRANA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Tiran Futbol Kulübü 15 Ağustos 1926 günü kuruldu. Sportklub Tirana bir Arnavut spor kulübüdür. 3 Ocak 1926 Spor kulübünün divan toplantısında 1 Numaralı kendi kendine hakimiyet bildirisi ile bu tarih açıkça belirtildi. Bildirinin birinci maddesine göre: “Tiran futbol kulübünün kuruluş tarihi 15 Ağustos 1920 olarak kabul edilir, adı futbol kulübü merkezi Tiran'dır".

TİRANA TAKIMININ KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Tirana takımının kadro değeri 5.53 milyon avro olarak belirtilmektedir.

TİRANA TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

1 KL Ilion Lika

31 KL Tomas Kiri

23 KL Gentian Selmani

3 DF Gledi Mici

5 DF Filip Najdovski (captain)

44 DF Bruno Lulaj

17 DF Albi Doka

18 DF Florjan Përgjoni

8 OS Fjoart Jonuzi

10 OS Regi Lushkja

11 OS Liridon Latifi

21 OS Klevi Qefalija

22 OS Ardit Deliu

27 OS Ardit Hila

33 OS Ermal Meta

55 OS Hajrulla Tola

99 OS Erlind Qehaj

77 FV Dion Ahmetaj

98 FV Patrick

30 FV Dijar Nikqi

19 FV Kainã

14 FV Rimal Haxhiu

9 FV Florent Hasani

7 FV Kristal Abazaj

TİRANA TAKIMININ STADYUM KAPASİTESİ KAÇ?

Tirana takımının stadyumunun ismi Selman Stermasi Stadyumudur. Tirana takımının stadyum kapasitesi 9.600'dir.