Beşiktaş'ın rakibi Tirana hangi ülkenin takımı, oyuncuları kimler? Tirana kadro değeri ve stadyum kapasitesi ne kadar?
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi’nde 2. ön eleme maçında rakibi Tirana hakkında araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler, Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi’nde 2. ön eleme maçındaki rakibinin hangi ülkenin takımı olduğunu, oyuncularının kimler olduğunu ve kadro değerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Beşiktaş'ın rakibi Tirana hangi ülkenin takımı, oyuncuları kimler? Tirana kadro değeri ne kadar?
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Tirana oldu. İlk Avrupa Kupası mücadelesine 1965-66 sezonunda katılan Tirana takımının hangi ülkenin takımı olduğu araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ın rakibi Tirana hangi ülkenin takımı, oyuncuları kimler? Tirana kadro değeri ne kadar? İşte, Tirana takımı hakkında merak edilenler...
TİRANA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Tiran Futbol Kulübü 15 Ağustos 1926 günü kuruldu. Sportklub Tirana bir Arnavut spor kulübüdür. 3 Ocak 1926 Spor kulübünün divan toplantısında 1 Numaralı kendi kendine hakimiyet bildirisi ile bu tarih açıkça belirtildi. Bildirinin birinci maddesine göre: “Tiran futbol kulübünün kuruluş tarihi 15 Ağustos 1920 olarak kabul edilir, adı futbol kulübü merkezi Tiran'dır".
TİRANA TAKIMININ KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Tirana takımının kadro değeri 5.53 milyon avro olarak belirtilmektedir.
TİRANA TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?
1 KL Ilion Lika
31 KL Tomas Kiri
23 KL Gentian Selmani
3 DF Gledi Mici
5 DF Filip Najdovski (captain)
44 DF Bruno Lulaj
17 DF Albi Doka
18 DF Florjan Përgjoni
8 OS Fjoart Jonuzi
10 OS Regi Lushkja
11 OS Liridon Latifi
21 OS Klevi Qefalija
22 OS Ardit Deliu
27 OS Ardit Hila
33 OS Ermal Meta
55 OS Hajrulla Tola
99 OS Erlind Qehaj
77 FV Dion Ahmetaj
98 FV Patrick
30 FV Dijar Nikqi
19 FV Kainã
14 FV Rimal Haxhiu
9 FV Florent Hasani
7 FV Kristal Abazaj
TİRANA TAKIMININ STADYUM KAPASİTESİ KAÇ?
Tirana takımının stadyumunun ismi Selman Stermasi Stadyumudur. Tirana takımının stadyum kapasitesi 9.600'dir.
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