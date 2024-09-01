Monaco uzatmada yıkıldı!

Monaco, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lens ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 18:23
Monaco uzatmada yıkıldı!
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Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco, sahasında Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Louis II'deki karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

LENS UZATMADA GÜLDÜ

Monaco, 84. dakikada Denis Zakaria'nın golüyle 1-0 öne geçti. Lens, Przemyslaw Frankowski'nin 90+3'te penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından iki takım da ligde 7 puana yükseldi.

Monaco, ligin bir sonraki haftasında Auxerre deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Lyon'u konuk edecek.


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