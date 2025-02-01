Monaco evinde Real Madrid'i Calathes ile devirdi
THY EuroLeague'in 24. haftasında Monaco evinde Real Madrid'i 77-73 mağlup etti.
Monaco, THY EuroLeague'in 24. haftasında evinde Real Madrid'i 77-73 yendi.
Bu sonuçla AS Monaco, ligdeki 24. maçında 15. kez sahadan galip ayrıldı. Vassilis Spanoulis'in takımı, gelecek hafta çift maç haftasının ilk ayağında Baskonia'yı ağırlayacak.
Ligdeki 24. maçında 11. yenilgisini alan Real Madrid ise temsilcimiz Anadolu Efes'e konuk olacak.
Monaco'da Matthew Strazel 13 sayı – 1 ribaunt, Nick Calathes 12 sayı – 10 asist – 3 ribaunt, Alpha Diallo 10 sayı – 6 ribaunt, Donatas Motiejunas 7 sayı – 2 ribaunt, Terry Tarpey 5 sayı – 4 ribaunt, Mike James 9 sayı – 3 ribaunt ile mücadele etti.
Madrid'de ise Mario Hezonja 15 sayı – 8 ribaunt, Sergio Llull 12 sayı – 4 asist, Andres Feliz 11 sayı – 5 ribaunt, Hugo Gonzalez 6, Walter Tavares 10 sayı – 3 ribaunt, Bruno Fernando 4 sayı – 4 ribaunt ile maçı tamamladı.
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