Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1'in 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 24. hafta heyecanı sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
MONACO - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.
MONACO - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Monaco, ligde oynadığı son maçta Lens deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
PSG ise sahasında Rennes ile 1-1 berabere kalmıştı.
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