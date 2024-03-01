Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1'in 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:34
Monaco - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 24. hafta heyecanı sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

MONACO - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.

MONACO - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Ruddy Buquet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Monaco, ligde oynadığı son maçta Lens deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

PSG ise sahasında Rennes ile 1-1 berabere kalmıştı.


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