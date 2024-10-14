Montella son kararını verdi... İzlanda maçında kadroda 4 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın bu akşam oynanacak İzlanda maçında biri zorunlu 4 değişikliğe gitmesi beklendiği iddia edildi.

Montella son kararını verdi... İzlanda maçında kadroda 4 değişiklik
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:58

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında bu akşam İzlanda deplasmanına çıkacak. Montella'nın Karadağ maçının 11'inde biri zorunlu 4 değişiklik yapması bekleniyor.

Kenan Yıldız'ın maça ilk 11'de başlaması beklenirken, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Barış Alper'in yerine zorunlu bir değişiklik yapılacak.

NTV Spor'un haberine göre, Türkiye'nin İzlanda maçı muhtemel 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım


Etiketler: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #İzlanda

İlgili Haberler

Milli Takım forvetli mi forvetsiz mi oynasın?

Milli Takım forvetli mi forvetsiz mi oynasın?
TFF duyurdu: Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!

TFF duyurdu: Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
Rıdvan Dilmen'den Milli Takım iddiası: 'Tarihin en iyi 3-4 kadrosundan biri'

Rıdvan Dilmen'den Milli Takım iddiası: 'Tarihin en iyi 3-4 kadrosundan biri'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler