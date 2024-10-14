Montella son kararını verdi... İzlanda maçında kadroda 4 değişiklik
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın bu akşam oynanacak İzlanda maçında biri zorunlu 4 değişikliğe gitmesi beklendiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında bu akşam İzlanda deplasmanına çıkacak. Montella'nın Karadağ maçının 11'inde biri zorunlu 4 değişiklik yapması bekleniyor.
Kenan Yıldız'ın maça ilk 11'de başlaması beklenirken, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Barış Alper'in yerine zorunlu bir değişiklik yapılacak.
NTV Spor'un haberine göre, Türkiye'nin İzlanda maçı muhtemel 11'i şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım
Etiketler: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #İzlanda
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