Motor değiştiren Lewis Hamilton, 10 sıra grid cezası alacak
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, içten yanmalı motorunu değiştirdiği için 10 sıra grid cezası aldı.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı 10 Ekim Pazar günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek.
Dünyada motor sporu yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da. Formula 1’in 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilen Turkish Grand Prix, bu sezon da yine izleyenleri heyecanlandıracak.
Kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle İstanbul Park'ta 10 sıra grid cezası aldı.
Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Hamilton bulunan Hamilton, bu sezon 5'i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıktı ve 246,5 puanla pilotlar klasmanının da zirvesinde yer alıyor.
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